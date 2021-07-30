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Джордж Клуни станет отцом двойни во второй раз

Анастасия Колоскова

Общество
Джордж Клуни станет отцом двойни во второй раз
Фото: Instagram / @georgeclooney

Двукратный обладатель премии «Оскар», американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин вновь готовятся стать родителями — пара снова ждет двойню. Об этом сообщил источник из близкого окружения супругов.

По данным инсайдера, срок беременности Амаль приближается ко второму триместру, и скоро ее округлившийся живот будет сложно скрывать от общественности.

Радостной новостью об ожидании двойни актер поделился с родственниками и друзьями на торжественном ужине, который прошел в одном из роскошных ресторанов в итальянском городе Комо.

По словам источника, 60-летний будущий отец и его 43-летняя возлюбленная «кипели от радости» во время мероприятия.

— У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем… Новость была встречена всеми присутствовавшими добрыми пожеланиями. Джордж был очень горд, а Амаль сияла, — приводит слова инсайдера американское издание OK!

Свадьба Джорджа Клуни и британского юриста ливанского происхождения Амаль Аламуддин состоялась осенью 2014 года в Италии, через год после начала их отношений. Спустя три года у супругов родились двойняшки — сын Александр и дочь Элла.

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