Сенатор Российской Федерации Святенко возглавила попечительский совет ассоциации «Женщины в погонах»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко возглавила попечительский совет ассоциации «Женщины в погонах». Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

— Уверена, что общественная деятельность представительниц силовых структур позволит нам совместно и более оперативно решать проблемы, возникающие в сфере социальной политики, — сказала Святенко.

По ее словам, несмотря на такую ответственную и, на первый взгляд, не женскую профессию число женщин в силовых структурах увеличивается. Членами и сторонниками ассоциации стали представительницы МВД России, ФСИН, Следственного комитета, Роспотребнадзора, а также врачи.

Она отметила, что на повестке дня совещания ассоциации были организационные вопросы: создание сайта, открытие горячей линии, а также формирование попечительского совета ассоциации. В ходе голосования главой совета была утверждена председатель комитета СФ по социальной политике, полковник ВС России Инна Святенко, а также одобрен план работы на предстоящий период.

— Целью деятельности ассоциации является представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов ассоциации, направленных на всестороннюю поддержку женщин, находящихся на службе Отечеству. Необходимо повышать общественную и социальную роли женщин в погонах — женщин, находящихся на военной службе и государственных службах, в развитии общества и государства, — добавила Святенко.

Сенатор предложила включить в работу ассоциации проведение тематической сессии «Женщины за безопасность» и обратить внимание на такие проблемы, как борьба с распространением запрещенной информации среди подростков и телефонным мошенничеством, а также организацию творческих мероприятий для вовлечения в них детей из неблагополучных семей, малообеспеченных семей, а также детей с особенностями развития.