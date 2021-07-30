Диетолог назвала продукт, сжигающий жир во время сна

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Врач эндокринолог-диетолог Анжелика Чиж назвала простой способ похудеть во время сна. Для этого нужно лишь съесть на ночь определенный продукт.

По ее словам, организм человека до 12 часов ночи вырабатывает гормон, сжигающий жир, — соматотропин.

— Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов, — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Кроме того, диетолог назвала продукты, которые не следует исключать из рациона при диете. К ним относятся богатые белком рыба, курица, индейка, яйца и нежирное мясо. Они играют роль в укреплении костей и иммунитета, улучшают состояние кожи и выработку гормонов.

Также следует помнить о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках и зелени. Она необходима для нормальной работы пищеварительной системы, чувства насыщения, а также профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака.

Также Анжелика Чиж напомнила о важности достаточного употребления воды.

В то же время американские ученые пришли к выводу, что бороться с ожирением помогает употребление цельнозерновых продуктов.