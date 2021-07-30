Автоэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе авто с пробегом

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Людям, которые собираются купить машину, опираясь на критерии по стоимости обслуживания и надежности, необходимо в первую очередь обращать внимание на состояние основных узлов, замену деталей и цены на услуги. Вместе с тем нужно как следует изучить обстановку, сложившуюся на вторичном рынке. Такого мнения придерживается автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, в современных реалиях сложно выделить авто, которые можно было оценивать согласно критерию «цена – качество».

— Наверное, уже прошли те времена, когда были такие ориентиры. В этом смысле кумиры уже исчезли. То есть сошли на нет пики, по которым можно было сказать, что это надежная машина, — пояснил автоэксперт.

При выборе автомобиля он посоветовал обращать внимание не только на стоимость его обслуживания, но и на то, сколько стоят основные детали, отмечает Nation News.

— Выбирая машину в экономическом смысле лучше всего смотреть на перепродажную стоимость, так как автомобиль нужно будет менять спустя четыре — пять лет, — добавил Максим Кадаков.

Кроме того, по его мнению, особенную важность имеет состояние основных узлов – коробки передач, мотора и подвески.