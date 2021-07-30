Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе авто с пробегом

Елена Фролова

Общество
Автоэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе авто с пробегом
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Людям, которые собираются купить машину, опираясь на критерии по стоимости обслуживания и надежности, необходимо в первую очередь обращать внимание на состояние основных узлов, замену деталей и цены на услуги. Вместе с тем нужно как следует изучить обстановку, сложившуюся на вторичном рынке. Такого мнения придерживается автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, в современных реалиях сложно выделить авто, которые можно было оценивать согласно критерию «цена – качество».

— Наверное, уже прошли те времена, когда были такие ориентиры. В этом смысле кумиры уже исчезли. То есть сошли на нет пики, по которым можно было сказать, что это надежная машина, — пояснил автоэксперт.

При выборе автомобиля он посоветовал обращать внимание не только на стоимость его обслуживания, но и на то, сколько стоят основные детали, отмечает Nation News.

— Выбирая машину в экономическом смысле лучше всего смотреть на перепродажную стоимость, так как автомобиль нужно будет менять спустя четыре — пять лет, — добавил Максим Кадаков.

Кроме того, по его мнению, особенную важность имеет состояние основных узлов – коробки передач, мотора и подвески.

Читайте также:
советыАвтоэкспертыАвтомобили с пробегом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте