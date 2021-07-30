Аварийная бригада в ТиНАО лишилась кабеля стоимостью более миллиона рублей

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после кражи кабеля у рабочих в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел в поселении Десеновском. Неизвестный украл кабель у аварийно-восстановительной бригады по наружному освещению стоимостью более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

29 июля сообщалось, что правоохранители задержали в Подмосковье участников группы, которая специализировалась на кражах машин корейского производства.

По данным следствия, они похитили иномарку в подмосковном Дзержинском. Полицейские в течение нескольких часов установили подозреваемых и задержали их в «гараже-отстойнике». Там же они нашли похищенную машину.

При обысках полицейские нашли еще два ранее похищенных автомобиля. Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению еще шести аналогичных преступлений.

Возбуждены дела по статье «Кража». Один из подозреваемых был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двое заключены под стражу.