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Биограф Меркель заявил, что канцлер опасалась выхода Греции из еврозоны

Анастасия Волоснова

Политика
Биограф Меркель заявил, что канцлер опасалась выхода Греции из еврозоны
Фото: Bundesregierung

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году боялась выхода Греции из еврозоны, так как опасалась сближения Афин с Москвой. Об этом говорится в книге журналиста и историка Ральфа Больмана «Ангела Меркель. Канцлер и ее время».

В биографии говорится, что Меркель переживала о выходе Греции из зоны евро в 2015 году сильнее, чем в 2012 году, несмотря на то что тогда фиксировался пик долгового кризиса.

— Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние, — написал Больман в книге.

Он утверждает, что исторические связи России и Греции теснее, чем считают в Европе.

Книга «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» появилась на полках немецких магазинов в пятницу, 30 июля. При этом Больман еще в 2013 году издавал книгу о канцлере Германии.

До этого Меркель посоветовала своему преемнику оставаться в диалоге с Россией. Канцлер отметила, что вести диалог с РФ нужно с учетом ценностей и интересов Германии.

Она добавила, что из-за некоего ограничения работы НПО в России сложно устанавливать контакты по линии гражданских обществ. Она подчеркнула, что это наносит серьезный удар по отношениям РФ и Германии.

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