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Меркель посоветовала своему преемнику оставаться в диалоге с Россией

Анастасия Волоснова

Политика
Меркель посоветовала своему преемнику оставаться в диалоге с Россией
Фото: Bundesregierung

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства сохранять диалог с Россией. С соответствующим заявлением она выступила в четверг, 22 июля, на пресс-конференции в Берлине.

При этом Меркель отметила, что вести диалог с РФ нужно с учетом ценностей и интересов Германии. Она добавила, что из-за некоего ограничения работы НПО в России сложно устанавливать контакты по линии гражданских обществ. Она подчеркнула, что это наносит серьезный удар по отношениям РФ и Германии.

— Но это не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом, — пояснила Меркель.

Она уточнила, что позиции и РФ и ФРГ также расходятся по анализу ситуации на востоке Украины, пишет ТАСС.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. Однако Меркель от участия в них отказалась.

При этом 16 января делегаты Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проголосовали за кандидатуру нового лидера партии в Германии. Им избран 59-летний премьер земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. В отличие от других кандидатов, Фридриха Мерца и Йенса Шпана, он не призывал к блокировке «Северного потока — 2» — газопровода, соединяющего Россию и ФРГ по дну Балтийского моря.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков считает позитивным сигналом для немецко-российских отношений избрание Армина Лашета на пост председателя ХДС.

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