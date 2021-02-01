Пушков: При новом канцлере есть шанс на улучшение отношений Германии с Россией

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков считает позитивным сигналом для немецко-российских отношений избрание Армина Лашета на пост председателя ХДС.

По его мнению, выбор на пост лидера Христианско-демократического союза, правящей партии в ФРГ, отражает стремление политической элиты Германии не быть чересчур зависимой от США.

— В то же время Лашет всегда позиционировал себя как умеренный, центристский политик. Его победа отражает понимание в ХДС того, что Германии не нужно впадать в крайности и таскать каштаны из огня для США. То, что он был избран, — оптимально с точки зрения роли Германии в Европе и перспективы российско-германских отношений, — сказал Пушков в интервью «Вечерней Москве».

Отношения Берлина и Москвы переживают сложные времена из-за разногласий по Украине. Но если Лашет станет канцлером, то они могут нормализоваться, считает Пушков.

— Сейчас они (российско-германские отношения — прим. «ВМ») переживают сложные времена, но при Лашете, как мне представляется, возможно их частичное восстановление. При этом надо понимать: Лашет не будет предпринимать каких-то революционных шагов, не будет призывать к отмене антироссийских санкций. Он не поменяет позицию Германии вокруг Украины и будет отыгрывать классическую партию в области отношений с США и НАТО. Но он — не враждебный по отношению к России политик. Он представляет то крыло ХДС, которое считает, что отношения с Россией укрепляют Германию как политически, так и экономически, — подчеркнул сенатор.

Он не ожидает «резких шагов» от Лашета, но допускает, что при его правлении Германия будет вести себя прагматичнее и умереннее в отношении России.

— В этом смысле он предпочтительнее других кандидатов, — добавил Пушков.

Напомним, 16 января делегаты ХДС проголосовали за кандидатуру нового лидера партии. Им избран 59-летний премьер земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. В отличие от других кандидатов, Фридриха Мерца и Йенса Шпана, он не призывал к блокировке «Северного потока — 2» — газопровода, соединяющего Россию и ФРГ по дну Балтийского моря.

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