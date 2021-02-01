Пушков: Байден попытается оторвать постсоветское пространство от России

Сенатор Алексей Пушков / Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov / Официальный аккаунт Алексея Пушкова

В интервью «Вечерней Москве» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков оценил шансы Дональда Трампа на возврат в Белый дом, перспективы улучшения отношений России и Германии после отставки Ангелы Меркель и предупредил об обострении борьбы США за постсоветское пространство при Джозефе Байдене.

— 25 января в Сенат США демократы передали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. В чем смысл импичмента, если Трамп все равно сложил полномочия президента? Остановит ли импичмент его от участия в политике в будущем?

Фото: facebook.com/WhiteHouse

— Этот импичмент и нацелен на то, чтобы выбить окончательно Трампа из большой политики. Этого хотят добиться демократы. Самое главное, что дает противникам импичмент Трампа, — возможность исключить его участие в президентских выборах в будущем. Республиканская партия не имеет сейчас другого лидера. Трамп — хоть и бывший президент, но у него большая поддержка населения: 74 миллиона человек. Я думаю, никто из республиканцев даже близко не подошел бы к такой цифре. Республиканцы стоят перед дилеммой: либо оставить Трампа, либо сбросить его, найдя другого лидера. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл хочет сбросить его, но у них другого лидера нет. Это первая причина, по которой республиканцы не поддержат импичмент Трампа. Другая причина: опрокидывая Трампа, они стреляют себе же в ногу. Они же были вместе с ним у власти, многие из них занимали должности в администрации. Превращать импичмент из символической в практическую политическую акцию республиканцам невыгодно. Это подвергнет их позиции в американском обществе риску. Это может их так ослабить, что они не смогут оправиться даже к следующим президентским выборам 2024 года.

— Если импичмент провалится, допускаете ли вы возврат Трампа в политику, скажем, в качестве сенатора или кандидата в президенты в 2024 году?

— Ему не нужно становиться сенатором, чтобы вновь стать кандидатом в президенты, если только ему не помешает серьезное расследование, которым ему угрожают его враги. Они могут попытаться доказать, что он нарушал законодательство США. В частности, налоговое. Но если ему удастся избежать преследований со стороны демократов и импичмента, а республиканцы за три года не найдут более убедительной фигуры, думаю, у него есть шансы выйти на авансцену в 2024 году.

Президентство Байдена стартовало не очень успешно. Он начал принимать решения, которые продолжают раскалывать американское общество. Он уже вызвал недовольство ряда профсоюзов прекращением строительства очень крупного нефтепровода, решение о котором принял Трамп. Он вызывает недовольство людей, выступающих за ограничение нелегальной иммиграции. Команда Байдена хочет предоставить 10–11 миллионам нелегальных мигрантов американское гражданство. Байден вызывает недовольство сторонников традиционных ценностей (а они сильнее в США, чем мы думаем) тем, что уже активно начал продвигать трансгендерную культуру. Например, теперь трансгендеры смогут выступать в женских спортивных командах, что ставит женщин-спортсменок в неравноправное положение. Ведь какие бы операции не проводились, бывший мужчина все равно физиологически сильнее.

Фото: Whitehouse

— То есть Байден продолжает дело Обамы, который легализовал однополые браки….

— Да. Поэтому Байден не сумеет сплотить американское общество. В вопросах пола, расы, иммиграции он выбирает не центристскую платформу, которая могла бы устроить большинство американцев, а радикальную. Сейчас ему предстоит расплачиваться с Black Lives Matter и афроамериканской общиной за их поддержку во время выборов, а это неизбежно вызовет возмущение белой Америки. В этих условиях у Трампа будет шанс. Но Трамп — человек очень импульсивный, непоследовательный и умеющий вредить порой самому себе. Поэтому трудно сказать, как он будет себя вести: не сделает ли фальстарт, ненужных заявлений или не подпадет ли под расследования… Ближайшие перспективы у Трампа как у политика, намеренного остаться в седле, не очень хороши. Сейчас общая обстановка в США не на его стороне. Но со временем на фоне ошибок Байдена и объективных сложностей у Трампа может появиться шанс. Так что это не списанная фигура.

— Ожидаете ли вы потепления отношений Германии (ЕС) с Россией после ухода Меркель осенью? Кто из кандидатов в канцлеры наиболее предпочтителен. Маркус Зёдер, Фридрих Мерц, Йенс Шпан или Армин Лашет?

— На мой взгляд, вопрос конкуренции за лидерство в ХДС — дело решенное. Победил Лашет, который представляет центристскую платформу в ХДС. Выбрав его, делегаты съезда партии показали, что не хотят видеть во главе ХДС слишком проамериканских политиков, как Норберт Рёттген, глава комитета бундестага по внешним делам. В свое время в Берлине я не раз встречался и с Лашетом, и с Рёттгеном. И заметил, что Рёттген из последовательного сторонника Меркель проделал серьезную эволюцию в сторону отчетливо проамериканской позиции. В то время как Меркель выступала за строительство «Северного потока — 2», Рёттген был уже категорически против. Он также жестко выступал в адрес России по Сирии и другим вопросам.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В то же время Лашет всегда позиционировал себя как умеренного, центристского политика. Его победа отражает понимание в ХДС того, что Германии не нужно впадать в крайности и «таскать каштаны из огня» для США. То, что он был избран, — оптимально с точки зрения роли Германии в Европе и перспективы российско-германских отношений. Сейчас они переживают сложные времена, но при Лашете, как мне представляется, возможно их частичное восстановление. При этом надо понимать: Лашет не будет предпринимать каких-то революционных шагов, не будет призывать к отмене антироссийских санкций. Он не поменяет позицию Германии вокруг Украины и будет отыгрывать классическую партию в области отношений с США и НАТО. Но он — не враждебный по отношению к России политик. Он представляет то крыло ХДС, которое считает, что отношения с Россией укрепляют Германию как политически, так и экономически. Не рассчитывая на быстрое улучшение отношений, от Лашета все же можно ожидать относительно умеренного, взвешенного и прагматичного курса. В этом смысле он предпочтительнее других кандидатов.

— Учитывая майдан на Украине, смену власти в Молдавии, прозападный режим в Грузии, протесты в Белоруссии, нет ли у вас ощущения, что Россия теряет постсоветское пространство?

— Давайте по порядку. Да, нельзя не признать, что майдан на Украине и переход страны в стан наших геополитических и идейных противников стали серьезным ударом по позициям России на постсоветском пространстве. В Грузии нет принципиальных изменений. В Молдавии произошла смена президента: вместо Додона, позитивно относящегося к России, пришла откровенно прозападная Санду, которая уже начала разыгрывать антироссийскую карту. Хотя все же изменения там не такие драматичные, как после госпереворота на Украине. Но вы правы: конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России.

Фото: flickr.com / Adam Jones

Речь идет о Белоруссии, Узбекистане, Армении и Казахстане. Они будут в центре внимания Соединенных Штатов. Можно предположить, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. Украина может получить от США наступательное вооружение, на ее территории могут появиться военно-морские базы США. Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО. Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками. Намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения наших отношений с США. Нам следует из этого также сделать необходимые выводы.

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