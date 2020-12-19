Переход к «ледяной войне»: сенаторы оценили закрытие консульств США в России

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Закрытие двух консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке будет иметь в первую очередь негативные последствия для граждан, которые пользуются их услугами. Кроме того, это еще один признак сворачивания отношений с Россией, считают члены Совета Федерации Константин Косачев и Алексей Пушков.

Как сообщалось ранее, решение о закрытии консульства США во Владивостоке и приостановке работы консульства страны в Екатеринбурге было принято в рамках оптимизации дипломатической миссии в России. Как объяснил госсекретарь США Майк Помпео, это позволит продвигать американские внешнеполитические интересы в РФ наиболее эффективным и безопасным образом.

По данным Assosiated Press, закрытие представительства во Владивостоке сэкономит бюджету США 3,2 миллиона долларов в год.

Однако в версию американской стороны верят не все. По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова, это политическое решение.

— Закрытие консульств США — еще один признак сворачивания отношений с Россией. Экономия в 3,2 млн долларов — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но все же не до такой степени. В США переходят к «ледяной войне» против России, — написал политик в своем телеграм-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев придерживается другого мнения. Он считает, что никаких последствий для отношений двух стран от закрытия представительств не будет. По крайней мере, до тех пор, пока американцы не потребуют от России сделать то же самое.

— Последствия есть чисто практические: консульства обеспечивают обслуживание граждан в соответствующих городах и регионах. И гражданам, которые пользовались услугами этих точек, разумеется, станет менее удобно решать вопросы, связанные с США. В остальном же я считаю, что это внутреннее дело Соединенных Штатов Америки. Это не столько фактор двусторонних отношений. Каждая страна организует свое дипломатическое и консульское присутствие за рубежом так, как она считает нужным. Это касается и России, — констатировал сенатор.

Парламентарий также не считает, что Россия должна как-то реагировать на закрытие объектов американской дипмиссии, тем более делать это зеркально, закрывая свои представительства в Америке.

— Наше консульское присутствие в США в рамках, устанавливаемых страной пребывания, должно определяться с учетом наших интересов на российско-американском направлении. И пока американцы не требуют от нашей страны закрытия своих представительств, — добавил Косачев.

Правда, собеседник «ВМ» не исключил, что действия американцев могут быть первым ходом в какой-то длинной комбинации. Но пока они «выглядят вполне достойно». А закрытие консульств стоит рассматривать не в контексте двусторонних отношений, а в контексте внешней политики США в целом, резюмировал сенатор.

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