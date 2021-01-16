«Россия портит нам жизнь»: чего ждать от преемников Меркель

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15–16 января в Германии проходят выборы главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Победа на них имеет ключевое значение. Не исключено, что один из участников станет новым канцлером ФРГ. Как каждый из них смотрит на отношения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».

Умеренный критик

Один из фаворитов гонки — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Из претендующих на пост главы ХДС политиков Лашет считается наиболее умеренным в отношении России, хотя все из них в той или иной мере критикуют политику Кремля. Конечно, санкции за украинские события (Крым и Донбасс), в которых Лашет винит Москву, он под сомнение не ставит. Но 59-летний политик надеется на их снятие при условии, что «начнет конструктивно развиваться «минский процесс». Взгляды Лашета на воссоединение Крыма могут даже шокировать немецкий истеблишмент. Поведение России в Крыму, «конечно, нарушает международное право», но надо уметь «посмотреть на все глазами партнера по диалогу», заявлял Лашет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет во время встречи в Бонне в 2019 году / Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Премьер-министр самой густонаселенной федеральной земли предлагает искать выход из тупика, в котором находятся ЕС и Россия. Как-то он подверг критике политический «климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точки зрения по поводу России, объявляют или купленным Газпромом, или сторонником российского президента Владимира Путина». По словам Лашета, «Россия необходима для решения многих международных вопросов». С Москвой нужно находить общий язык для улаживания, в частности, сирийской проблематики. Политик отвергает «демонизацию» России, считая критику в ее адрес однобокой, а отношение к сирийской войне в Германии — необъективным.

«Россия портит нам жизнь»

Второй претендент на место председателя ХДС — Фридрих Мерц. Когда-то он занимал пост главы фракции ХДС/ХСС, но в начале 2000-х был отодвинут Ангелой Меркель. С тех пор Мерц ушел в бизнес, но авторитета в консервативной партии не растерял. К политике России он относится критически. В своей колонке для газеты Die Welt Мерц отметил, что Россия не может стать альтернативой НАТО, потому что, например, на Ближнем Востоке Москва сама является одной из «воюющих сторон», а не страной-миротворцем.

Как и Лашет, Мерц поддерживает санкции в отношении России «за ее поведение на Украине». При этом его нельзя назвать оголтелым русофобом. Он не «ястреб». Как-то он даже раскритиковал себя за то, что в начале 2000-х не принял предложение только что пришедшего к власти Владимира Путина о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Во время выдвижения своей кандидатуры на выборы председателя ХДС Мерц отметил, что «Россия очень сильно портит нам жизнь». При этом политик призвал ФРГ и ЕС сделать шаг в сторону России, иначе невозможно добиться долговременной стабильности в Европе. Мерц уверен, что между ЕС и Россией в XXI веке «должно быть все больше точек соприкосновения». Несмотря на готовность к нормализации с Москвой, бизнесмен не верит в нее, пока в Кремле сидит Путин.

Худший из худших

При всех замечаниях и критике Мерца и Лашета худшего кандидата, чем Норберт Рёттген, представить невозможно. Все европейские и немецкие СМИ признают, что он — наиболее жесткий критик России. Председатель комитета бундестага по внешней политике постоянно осуждает действия ВКС России в Сирии, называя их «отвратительным военным преступлением». Он не только выступает за продление санкций в отношении России из-за Украины, но и требует ввести новые за политику Москвы в Сирии, если «преступления будут совершаться и дальше». Санкции 55-летний политик считает, пожалуй, единственным средством воздействия на РФ.

— Я придерживаюсь той точки зрения, что мы не можем сказать: вот мы ввели санкции однажды, а от дальнейших санкций воздержимся, — говорил он.

В отличие от Мерца, Рёттген не видит в европейской геополитике Россию. Об этом он написал в статье в ответ на тезис французского лидера Эммануэля Макрона о том, что сотрудничество с РФ является важным аспектом европейского развития.

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Следует отметить, что после инцидента с российским блогером тон заявлений в Германии усилился. Москву начали осуждать даже «пророссийские» политики. В лучшем случае они воздерживались. На фоне скандала раздавались призывы отказаться от проекта «Северный поток — 2». Под сомнение его поставил даже глава МИД ФРГ Хайко Маас. Из трех кандидатов два поддержали заморозку строительства трубопровода — Мерц и Рёттген.

Лашет выступил достаточно обтекаемо, увязав вопрос с газопроводом с расследованием, которое надо бы начать России. Санкции можно вводить лишь после обсуждения с ЕС, говорил он.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что из трех кандидатов для России наиболее удобен Армин Лашет: «Я буду приятно удивлен, если на выборах главы ХДС победит Лашет».

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