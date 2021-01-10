Кто станет преемником Меркель и новым канцлером Германии

Фото: flickr.com / European People's Party

На осенних выборах в бундестаг Германию ждут перемены. Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. В январе определится новый лидер правящей партии. О том, кто возглавит Христианско-демократический союз (ХДС) и страну после Меркель, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова.

15–16 января состоятся выборы главы руководящей партии Германии ХДС. После отставки Меркель с поста председателя ее преемницей выбрали женщину со сложной фамилией — Аннегрет Крамп-Карренбауэр (сокращенно — АКК). Но она, несмотря на большие ожидания Меркель, подала в отставку.

На вакантное место претендует несколько политиков. Это премьер-министр самой населенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, бывший глава фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген. Белов считает, что партию возглавит Мерц.

— Несмотря ни на что, выиграет Мерц. Партийные функционеры выберут его. Лашет и Рёттген поделят второе место, потому что они не разделяют интересы большинства членов ХДС. Мерц достаточно консервативен, он жесткий менеджер, за 15 лет научился многому в бизнесе. Как партийный функционер он научился всему. АКК провалила все. У Мерца есть свои четкие представления о консерватизме, о том, что такое центр власти, — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Несмотря на высокие шансы внутри партии, побороться за пост канцлера ему будет сложнее, полагает Белов. Напомним, что в союз с ХДС также входит баварская партия «Христианско-социальный союз» (ХСС). А его глава Маркус Зёдер — весьма сильная фигура.

— Можно сколько угодно спекулировать, что пост канцлера не достанется члену ХСС, но у Зёдера шансов больше всех. Канцлер должен обладать харизмой, которая есть у Зёдера. Он прекрасно управляет Баварией. Кстати говоря, популярность других кандидатов, таких как Йенс Шпан, ушла в песок, — подчеркнул Белов.

Помимо Лашета, Рёттгена, Зёдера и Мерца, некоторые СМИ считают, что высоки шансы на канцлерство и у министра здравоохранения Йенса Шпана. По опросам канала ZDF, к концу года он был в списке самых популярных политиков. Хотя ранее он на выборы собирался идти в тандеме с Лашетом. Газета Bild пишет, что Шпан рассматривает возможность побороться за пост канцлера ФРГ. Белов уверен, что этот политик едва ли способен управлять государством.

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Отдельно стоит сказать о том, как Германия будет выстраивать отношения с Россией при новом канцлере. Из всех кандидатов наиболее неприемлемая фигура для Кремля — Рёттген.

— Рёттген — самый антироссийский. Мерц особо тоже не замечен в попытках сближения, он трансатлантист. Я буду приятно удивлен, если на выборах главы ХДС победит Лашет, — подметил эксперт.

Лашет хоть и считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, но призвал «посмотреть на ситуацию глазами партнера по диалогу», то есть России. Он надеется на отмену санкций в случае урегулирования конфликта на Украине и считает, что Москва нужна для решения конфликта в Сирии.

Идеальная фигура для Москвы, по мнению Белова, — Маркус Зёдер. С баварскими лидерами у России всегда были хорошие отношения. Бывший глава ХСС Хорст Зеехофер, например, приезжал в Москву с визитом в разгар войны в Донбассе и, несмотря на критику в Германии, высказывался в пользу отмены санкций ЕС.

Кто же действительно станет канцлером Германии, узнаем по итогам выборов в бундестаг, которые намечены на 26 сентября 2021 года.

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