Кто из политиков уйдет в 2021 году

Фото: facebook.com/WhiteHouse

В 2021 году мы попрощаемся с рядом известных политиков. Кто потеряет или может потерять свое место в 2021 году, в материале «Вечерней Москвы».

Трамп проиграл, Трамп должен уйти

Итак, кто точно уйдет, так это Дональд Трамп. Республиканец проиграл президентские выборы в ноябре и досиживает свой срок, как положено, до 20 января. В этот день должна состояться инаугурация нового президента Джозефа Байдена. Трамп не раз угрожал оспорить итоги выборов, ссылаясь на фальсификацию, и не покидать Белый дом, но с математикой не поспоришь. На табло «предательски» для Трампа горят 232 голоса выборщиков за него против 306 у Байдена. Многие мировые лидеры, включая европейцев, турецкого и российского президентов, уже признали победу Байдена, поздравив его с избранием.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Меркель уходит сама

Не менее резонансным станет смена канцлера в Германии. В отличие от Трампа, Ангеле Меркель ничто не мешает пойти на пятый срок и стать самым долгоживущим канцлером в истории ФРГ. Однако переизбираться не хочет сама канцлер. Еще в октябре 2018 года Меркель заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах 2021 года. О том, кто станет ее преемником, журналисты написали десятки и сотни материалов. В списке значатся премьер-министр самой густонаселенной федеральной земли Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет, бывший глава ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. До недавнего времени среди фаворитов была и глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но она, к разочарованию Меркель, оставила свой пост. Будет ли кто-то из этой тройки новым канцлером Германии, еще неясно. Ведь их партии Христианско-демократический союз с младшими партнерами из Христианско-социального союза (ХСС) предстоит победить на выборах в бундестаг в октябре 2021 года.

Фото: flickr.com / Ministerio de Ciencia

Биньямин Нетаньяху под вопросом

В отличие от двух предыдущих героев для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не все еще потеряно. Правящий с 2009 года политик может обновить свой рекорд правления. Он уже вошел в историю Израиля по продолжительности пребывания на посту премьер-министра. Но в отличие от прошлых лет, сейчас его правительство неустойчиво, ибо власть приходится делить с партнерами по коалиции из партии «Кахоль Лаван». Коалиционный договор был заключен в марте 2020 года, положив конец 500-дневному политическому кризису в стране. Однако «Ликуд» Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца в этом месяце не смогли утвердить бюджет страны. В итоге парламент страны был автоматически распущен, и судьба власти зависит от выборов 23 марта 2021 года. Это уже четвертые выборы в течение менее двух лет. Нетаньяху обещает «мощную победу». Насколько он окажется прав, узнаем в начале весны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Фото: Официальный сайт Кремля

Башар Асад поборется на выборах

Выборы в следующем году ожидают и соседнюю Сирию, но президентские. Последний раз они проходили в 2014-м в условиях боевых действий, борьбы правительства с оппозицией, террористами и *ИГИЛ. К ним из более двух десятков кандидатов были допущены всего три, а победил действующий глава государства Башар Асад. Сейчас ситуация на земле тише и стабильнее, чем тогда. Асад контролирует большую часть страны и населения. Однако ряд регионов в лице северных и восточных территорий находятся под контролем протурецкой оппозиции и проамериканских курдских формирований. Глава МИД Сирии Валид Муаллем обещает «прозрачные» и «демократичные» выборы, однако критики сомневаются в этом, учитывая, что оппозиционные лидеры едва ли будут допущены до них. Кроме того, нужно учесть, что около семи миллионов сирийцев покинули страну и являются беженцами в Турции, Германии, Иордании, Ливане и других странах, что сильно снижает явку. С большей долей вероятности, Башар Асад сохранит свой пост.

Президент Сирии Башар Асад / Фото: Официальный сайт Кремля

Молдавия: новый президент, новый парламент

Смена лиц ожидает руководство и двух постсовестких стран. В Молдавии и Киргизии пройдут парламентские выборы. В Кишиневе они должны состояться в начале следующего года. Бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон поддержал досрочное проведение выборов. 1 ноября в Молдавии прошли и президентские выборы, на которых победила сторонник интеграции с ЕС Майя Санду. Учитывая, что Молдавия — парламентская республика, выборы в законодательный орган имеют ключевое значение для политической ориентации страны. Там пока большая часть мест за социалистами — 37. У партии Санду 15 мандатов. Остальные места контролируют отколовшиеся от нее группы, партия «Платформа Достоинства и Правды», партия Шора.

Киргизия: президентские выборы после политического кризиса

Что касается Киргизии, то там совсем скоро, 10 января 2021 года, пройдут президентские выборы. Это будут досрочные выборы. Они связаны с разразившимся в Бишкеке политическим кризисом. Напомним, 6 октября в среднеазиатской стране прошли массовые беспорядки, устроенные партиями, которые не вошли в парламент по результатам голосования. После того как ЦИК отменил итоги выборов, спикер Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку. Исполняющим обязанности президента избран Садыр Жапаров.

*ИГИЛ — организация, запрещенная в России.

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