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Очаги насилия: где могут вспыхнуть войны в 2021 году
Фото: twitter.com/DeanoBeano1

Очаги насилия: где могут вспыхнуть войны в 2021 году

Камран Гасанов

В мире

2020-й стал одним из самых кровопролитных годов в XXI веке. Конфликт между Ираном и США привел к смерти иранского генерала Касема Сулеймани и атаке на американские базы в Ираке. Турция и Россия едва не сцепились из-за сирийского Идлиба, где в ходе боев погибли десятки турецких и сотни сирийских военных. В Ливии при турецкой поддержке правительство в Триполи отодвинуло от столицы силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. А в Закавказье Азербайджан нанес поражение Армении и вернул значительные территории в Карабахе.

Точек напряжения в мире остается немало. Где наиболее вероятна возможность эскалации?

Эксперт РСМД, востоковед Кирилл Семенов полагает, что новые вспышки насилия возможны в Африке.

— Наиболее взрывоопасная ситуация в странах африканского Сахеля, Сахары и Транссахары и чуть южнее, в Нигерии, откуда уже нестабильность распространяется в Мозамбик. Местные власти здесь крайне слабые. Эти регионы достаточно далеки от всех мировых игроков, заинтересованных в решении этих конфликтов. С учетом того, что у Франции и США не хватает сил, чтобы вмешиваться в события в регионе, там активно действуют «Исламское государство»*, различные филиалы «Аль-Каиды»**, «Боко Харам». Есть противоречия между национальными группами, такими как туареги, хауса, — говорит он.

Также, по его мнению, высокий конфликтогенный потенциал у Бирмы, Индии, на Индокитайском полуострове из-за племен рохинья и исламских группировок. Из застарелых конфликтов Семенов выделил в опасную группу: афганский, кашмирский (Индия против Пакистана), палестинский (ХАМАС против Израиля) и Сирию, где правительство может снова попытаться силой вернуть себе провинцию Идлиб.

Очаги насилия: где могут вспыхнуть войны в 2021 годуФото: twitter.com/HarbiehNadie

А как же обстоят дела в близком к России просоветском пространстве?

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев полагает, что в 2021 году, несмотря на существование конфликтных зон, ситуация не выйдет из-под контроля.

Попыток Грузии вернуть Южную Осетию и Абхазию не будет, уверен он. В Молдавии новые власти во главе с президентом Майей Санду будут обострять риторику в отношении Москвы и требовать вывода российских миротворцев из Приднестровья и остатков 14-й армии. Однако здесь Токарев тоже не ждет эскалации.

— Военного конфликта я здесь не ожидаю. Надеюсь, все понимают, что Россия ответит. Судьбу Михаила Саакашвили никто повторять не хочет. Попытка силой возвращать отторгнутые территории при помощи нескольких «подъездов» Белого дома — плохой сценарий. Кишинев дальше риторики не пойдет, — отметил эксперт.

В Карабахе вероятность новой эскалации между Арменией и Азербайджаном снижает присутствие российских военных, а вот украинские власти могут вдохновиться успехом Баку, полагает Токарев.

— Украина очень воодушевлена успехом Азербайджана в Карабахе, успехом турецких беспилотников в подавлении ПВО и уничтожении ВС, военной техники. Украинские «ястребы» будут пытаться устроить обострение в Донбассе, но Россия будет напоминать, что никакой альтернативы Минским соглашениям, которые обеспечиваются резолюцией СБ ООН, нет, а ситуация не такая, как в Карабахе, — сказал Токарев.

Политолог убежден, что в случае военных действий со стороны Киева ЛНР и ДНР ответят «соразмерно».

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

**«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

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