Опасения небезосновательны: Эксперт оценил угрозу ядерной войны

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Опасения 53 процентов россиян из-за потенциального начала ядерной войны во многом оправданы, поскольку сегодня практически полностью разрушена система обеспечения международной безопасности. Такое мнение высказал доцент кафедры политики и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Опрос Фонда «Общественное мнение» показал: каждый второй россиянин считает, что в мире существует угроза ядерной войны. Причем, среди респондентов 46-60 лет этот показатель достигает 63 процентов.

— Опасения, действительно, небезосновательны, и главная причина того — последовательный выход США из большинства договоров, скоро может быть расторгнут и последний из существенных, СНВ-3, договор о мерах по сокращению и ограничению наступательных вооружений. С нашей стороны были попытки его пролонгировать, но, к сожалению, пока они остаются безуспешными. Система международной ядерной безопасности разрушается, ко всему добавляется еще и опасность милитаризации космоса — при нанесении удара оттуда, защититься будет куда сложнее, — заметил эксперт.

Перенджиев напомнил, что президент России Владимир Путин также высказывал беспокойство относительно мировой ядерной безопасности, выступал с такими инициативами, как продление договоров, выработка новых мер предупреждения глобального конфликта, что уже говорит о серьезности проблемы:

— Еще в прошлом году США взялись за модернизацию ядерного оружия, и их риторика состояла в том, что оно может быть использовано во время ведения обычной войны. Да, с ограничениями, но может. То, что подобные идеи становятся допустимыми, не может не вызывать тревогу. Кстати, говорили они и о том, что благодаря новым разработкам, поражающие факторы ядерного взрыва можно будет регулировать: мощность взрыва, проникающую радиацию, заражение местности, световое излучение. Это вызывает опасение не только у россиян, но и у граждан других государств.

Эксперт также заметил, что, если Россия и США еще пытаются договариваться хоть как-то, то другие страны, входящие в официальную ядерную пятерку и неофициальную девятку, никогда даже не пытались брать на себя какие-то обязательства, что особенно тревожно в условиях нестабильности в ряде регионов:

— Договорами не связаны не только такие страны, как Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль, но и даже Франция и Великобритания — международная безопасность всегда строилась на соглашении СССР/Россия – США, теперь же ситуация становится довольно неустойчивой. К тому же, обратите внимание, Индия и Пакистан вообще находятся в состоянии перманентного военного конфликта, градус которого то повышается, то понижается. В последнее время отношения обострились также между Индией и Китаем, и это мы еще не говорим о напряжении между Китаем и США.

Перенджиев заключил, что вероятность ядерного конфликта есть всегда, пока идет нескончаемая гонка вооружений, нет четкой договорной системы и продолжаются конфликты между государствами. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и терроризм, остающийся существенной угрозой для всего мира.

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