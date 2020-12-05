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«Не уйдет — он упертый»: политолог оценил требование оппозиции об отставке Пашиняна
Фото: primeminister.am / аппарат премьер-министра Республики Армения

«Не уйдет — он упертый»: политолог оценил требование оппозиции об отставке Пашиняна

Наталия Белова

В мире

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну рано или поздно придется покинуть свой пост, но до 8 декабря этого не случится. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Марат Баширов, комментируя требование оппозиции страны об отставке премьера.

— Мы видели, что акции в стране довольно многочисленные — их поддерживают те, кто потерял родных в этой 43-дневной войне, те, кто воевал, те, кто в принципе против политики Пашиняна. В какой-то момент эта критическая масса скопится, и ему придется пойти на перевыборы парламента, который и избирает премьера, — напомнил политолог. — Без плебисцита всеобщее недоверие станет расти, акции протеста будут продолжаться. Мы же видим, что даже в рядах парламента Армении все не очень спокойно — часть людей уходит, протестует. Уйдет ли Пашинян 8-го или 28-го числа — не суть важно. Важно то, что поражение в Карабахской войне сильно ударило по его рейтингу и авторитету.

Политолог заметил, что даже те, кто формально находится на стороне действующего премьера, выдвигают претензии, что он провел войну не очень удачно, совершал ошибки, в том числе и с точки зрения управления военными. Но, даже несмотря на всеобщее недовольство и угрозу громких акций протеста, до 8 декабря Пашинян не покинет свой пост:

— Пашинян так быстро не уйдет, он упертый. Но все будет зависеть и от того, в каком экономическом положении окажется Армения, это может окончательно сломить действующего премьера, — отметил эксперт.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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оппозицияАрменияНикол Пашинян
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