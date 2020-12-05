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Российские миротворцы разминировали более 8 гектаров территории за сутки в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские миротворцы разминировали более 8 гектаров территории за сутки в Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Более восьми гектаров территории разминировали российские миротворцы за сутки в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что за сутки было очищено 8,1 гектара территории и 1,6 километров дорог. Кроме того, обнаружено и уничтожено восемь взрывоопасных предметов.

В места прежнего проживания вернулись еще 1244 человека. За время проведения миротворческой операции в Нагорный Карабах вернулись уже 31 917 беженцев.

Напомним, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
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