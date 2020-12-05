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Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба МИД России в субботу, 5 декабря.

Уточняется, что стороны обсуждали ситуацию в Карабахе по телефону. Так, были затронуты вопросы выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, когда было подписано соглашение.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки, передает сообщение РИА Новости.

Напомним, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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Сергей ЛавровАзербайджанНагорный Карабах
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