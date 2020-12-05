Пашинян заявил, что обмен пленными должен проходить по принципу «всех на всех»

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен проходить по принципу «всех на всех». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 5 декабря.

Трансляция выступления Пашиняна шла на его странице в соцсети Facebook.

— Процесс обмена должен проводиться по принципу «всех на всех». И речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Карабахе, но и до войны. Все должны быть возвращены, — сказал премьер.

Он уточнил, что необходимо создать механизмы, которые позволят избежать проблем при обмене пленными в будущем.

По словам Пашиняна, на данный момент на территории Азербайджана ведется работа по поиску без вести пропавших и по вывозу обнаруженных тел. В Армении запущен процесс идентификации.

— После 9 ноября нам удалось вывезти более 600 тел, а более 500 тел проходят процесс идентификации в Армении. По большой вероятности, это тела без вести пропавших. После 9 ноября идентифицированы и переданы родным 135 тел, — добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что после того, как большинство тел будет опознано, в стране объявят день траура.

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