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Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном

Виктория Родимкина

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армяно-азербайджанская граница, которая на сегодняшний день восстанавливается после эскалации конфликта в Карабахе и передаче Азербайджану ряда районов, не должна стать линией фронта.

— Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он уточнил, что военные Армении разместились вдоль границы. Это создает некоторые проблемы в политическом плане, которые не являются неразрешимыми, заявил премьер-министр Армении.

Ранее МИД Армении сообщил, что стороны уточнили пункты дислокации временных боевых позиций в соответствии с соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошла часть территорий, ранее принадлежавших Карабаху.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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