Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армяно-азербайджанская граница, которая на сегодняшний день восстанавливается после эскалации конфликта в Карабахе и передаче Азербайджану ряда районов, не должна стать линией фронта.

— Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он уточнил, что военные Армении разместились вдоль границы. Это создает некоторые проблемы в политическом плане, которые не являются неразрешимыми, заявил премьер-министр Армении.

Ранее МИД Армении сообщил, что стороны уточнили пункты дислокации временных боевых позиций в соответствии с соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве заявили, что это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошла часть территорий, ранее принадлежавших Карабаху.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Кремле заявили, что в Нагорном Карабахе нет «главного»