В Кремле ответили, кто «главный» в Карабахе

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В Нагорном Карабахе нет кого-то главного, есть несколько сторон, которые координируют свои действия в целях установления мира в регионе. С таким заявлением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в пятницу, 4 декабря, общаясь с журналистами.

Один из работников прессы поинтересовался у представителя Кремля, кто на данный момент «главный» в Карабахе.

— Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны — это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна, — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Он уточнил, что в целях прекращения войны и закрепления мира в Карабахе российские военные и миротворцы сотрудничают с армянской и азербайджанской стороной.

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