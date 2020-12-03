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В МИД РФ заявили, что оценочная миссия ООН готовится прибыть в Нагорный Карабах
Фото: mid.ru / МИД РФ

В МИД РФ заявили, что оценочная миссия ООН готовится прибыть в Нагорный Карабах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Комплексная миссия ООН готовится направиться в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации в регионе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 декабря.

— В регионе действует Международный комитет Красного Креста, готовится к отправке комплексная оценочная миссия по линии Организации Объединенных Наций, — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что Россия находится в плотном контакте с Азербайджаном и Арменией по решению гуманитарных вопросов, а также взаимодействует с международными структурами.

Представитель МИД РФ также уточнила, что центр гуманитарного реагирования наращивает активность по содействию беженцам. Так, число вернувшихся на территорию Карабаха беженцев составляет почти 30 тысяч. Каждый день переселяются около 1-2 тысяч человек, добавила Мария Захарова.

Помимо этого, дипломат подчеркнула, что российские миротворцы продолжают следить за соблюдением режима прекращения огня, передает ТАСС.

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Мария ЗахароваООННагорный Карабах
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