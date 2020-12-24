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Майя Санду вступила в должность президента Молдавии
Фото: flickr.com / Renew Europe

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Виктория Родимкина

В мире

Избранный президент Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря.

По закону президент Молдавии вступает на пост с момента инаугурации. Церемония прошла в четверг, 24 декабря, во Дворце республики.

Напомним, президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. ЦИК республики признал прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог — 33,33 процента.

Из-за того что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки не учитывался. После обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

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