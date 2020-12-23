Премьер-министр Молдавии объявил об уходе в отставку

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил о своем уходе в отставку. Об этом он сообщил в среду, 23 декабря, на брифинге.

По словам главы молдавского правительства, его отставка станет частью действий, которые позволят провести досрочные парламентские выборы и урегулировать внутренние проблемы.

— Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. Это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства, — цитирует ТАСС политика.

Ранее оппозиция в парламенте Молдавии потребовала отставки правительства. В качестве причин для сложения полномочий называлась «катастрофическая» ситуация с коронавирусом в стране и то, что лично Кику якобы угрожает безопасности каждого жителя республики.

Читайте также: Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии