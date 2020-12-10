Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Фото: Официальный сайт Президентуры Республики Молдова

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд страны утвердил ее победу на выборах главы государства. Об этом политик заявил в четверг, 10 декабря.

— Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Молдавии, — написал Додон на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, он подчеркнул, что граждане страны поручили Санду решить те проблемы, которые она ранее обозначила приоритетными в своей избирательной программе. Также ей предстоит взять на себя ответственность за управление страной в условиях пандемического кризиса до проведения досрочных выборов.

Напомним, Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75 процента голосов, опередив Игоря Додона, который набрал 42,25 процента голосов. 10 декабря Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов и мандат Санду в качестве главы государства.

Инаугурация президента Молдавии состоится 24 декабря.

Читайте также: Санду пошла в отказ: почему Молдавии жалко денег на российский газ