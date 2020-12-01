Санду пошла в отказ: почему Молдавии жалко денег на российский газ

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Избранный президент Молдавии Майя Санду не сможет выстроить диалог с Приднестровьем, если откажется платить за газ, которым пользуется непризнанная республика. В то же время шантажировать Москву по вопросам поставки энергоресурсов Кишинев, как Киев, не сможет. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Ранее Майя Санду в интервью одному из российских телеканалов заявила, что Кишинев не станет признавать долг за газ перед Москвой. По ее словам, на правом берегу Днестра за газ всегда платят исправно. Тогда как на левом, который контролируется ПМР, юридически являющейся частью Молдавии, за газ не платили. Долг очень большой — порядка семи миллиардов долларов. По мнению молдавских политиков, за это должны отвечать власти в Тирасполе (столица Приднестровья — прим. «ВМ»).

Так откажется ли Молдова от обязательств по российскому газу?

Как считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, пока риска того, что Кишинев перестанет платить за энергоресурсы, нет. Но опасность такого развития событий в дальнейшем существует.

— Потому что, как показывает история с Украиной, попытка оспорить сам факт долга вместо обсуждения цены, способа оплаты — любимое решение для наших соседей. Мы, к сожалению, идем навстречу. Идя навстречу, мы провоцируем других. Украине можно, почему нельзя Молдавии? — задается вопросом политолог.

С его точки зрения, если Россия пойдет и в этот раз навстречу, то это приведет к тому, что газ Молдавии придется дарить.

— Если не пойдем, то газовая история будет долгой, нервной и безрезультатной. Потому что Молдавии платить за газ нечем. Но Молдавия — не Украина. У нас через Молдавию не идут потоки газа куда-нибудь. Шантажировать Россию, как Украина, Молдавия не сможет. Это тупиковая ветка. Мы, к сожалению, все время идем на поводу у наших соседей. Если мы этого не будем делать, будем вести себя так же, как американцы, они, во-первых, будут нас уважать больше, а во-вторых, честно платить за то, что покупают, — добавил специалист.

Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что Санду нужно определиться в базовых понятиях.

— Если избранный президент постоянно зудит о том, что Приднестровье — это Молдова, долги надо оплачивать. Если она не хочет оплачивать, то не вопрос. Никто же с пистолетом у нее над затылком не стоит. В этом случае не нужно говорить по поводу Приднестровья. А то получаются какие-то странные вещи. С другой стороны, это во многом политический тренд. На Украине то же самое звучит по поводу Крыма и Донбасса. К сожалению, сейчас прямо-таки эпоха странноватых политиков, которые не способны даже не плутать в двух соснах, — отметил он.

Для Санду в случае отказа платить за российский газ последствия могут быть очень негативными, уверен эксперт.

— Если она собирается выстраивать диалог с Приднестровьем, то на такой площадке его не построить. То, что это (нежелание платить за газ — прим. «ВМ») наверняка будет использовано как козырь против Санду оппозицией, прежде всего «Партией социалистов Республики Молдова» и (проигравшим на недавних президентских выборах пока еще действующим главой государства — прим. «ВМ») Игорем Додоном, — это очевидно, — заключил спикер.

Гаспарян не исключил проведение в первой половине 2021 года внеочередных парламентских выборов в Молдавии.

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