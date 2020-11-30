Санду назвала нечестным многомиллиардный долг Молдавии за газ перед Россией

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Кишинев не станет признавать долг за газ перед Москвой. С таким заявление выступила избранный президент Молдавии Майя Санду.

— На правом берегу у нас почти нет долгов Газпрому, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо, — сказала она в интервью РБК.

Вместе с тем политик признала, что этот вопрос стал серьезной проблемой, которая так или иначе требует решения. На сегодняшний день общий размер долга составляет порядка семи с половиной миллиардов долларов, уточнила Санду.

Ранее она также отмечала, что Молдавия никогда не признает долг за голубое топливо перед Россией.

Еще в январе этого года Игорь Додон, уступивший Санду на последних президентских выборах, высказывал аналогичную позицию. Он отмечал, что Кишинев не будет покрывать газовые долги Приднестровья. По мнению бывшего молдавского лидера, за это должен ответить Тирасполь (город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «ВМ»).

Напомним, еще до распада СССР, в 1991 году, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии. В 1992-м, после вооруженного конфликта, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

Читайте также: В Госдуме посоветовали Санду «не испытывать судьбу» в ситуации с российскими миротворцами