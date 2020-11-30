В Госдуме посоветовали Санду «не испытывать судьбу» в ситуации с российскими миротворцами

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затуллин считает попытку новоизбранного президента Молдавии Майи Санду выдворить российских миротворцев из Приднестровья опасной затеей.

По его мнению, за такими инициативами может стоять попытка оторвать русскоязычное население от России.

— Судя по всему, Санду отрабатывает собственную повестку, которую она перед собой поставила. Другой вопрос, что ее искреннее желание оторвать регион от России, ликвидировать российское военное присутствие, схарчить Приднестровье, затем со всем этим приданым оказаться в Румынии, очень прозрачно, но не соответствует интересам РФ и наших соотечественников не только в Приднестровье, но и в Молдавии, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Несмотря на сложность ситуации, России нужно поддержать переговорный процесс и «не вестись ни на какие провокации», направленные на размораживание приднестровского конфликта, уверен Затуллин.

— Может быть, Санду вдохновляет успех Украины, который неизвестно в чем состоит, или пример с Нагорным Карабахом, но я бы никому не желал такого примера с учетом потерь. Сегодняшняя ситуация создает серьезные риски. От добра добра не ищут. Я не рекомендую молдавским политикам испытывать судьбу. А она (Санду — прим. «ВМ») рвется в этом направлении. Россия, конечно, вежливо будет общаться с молдавскими политиками, но это не значит, что мы живем чужим умом, — отметил депутат.

Ранее президент Молдавии Майя Санду вновь потребовала вывести оперативную группу российских войск из Приднестровья.

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