Вывод миротворцев: может ли Россия остановить Санду

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МИД России считает заявления нового молдавского президента Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев деструктивными. Может ли Кишинев реализовать свою угрозу и как Россия будет отвечать на вывод своих военных, «Вечерняя Москва» спросила экспертов по СНГ.

Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов обращает внимание, что о необходимости вывода российских военных говорили почти все президенты Молдавии, даже «пророссийский» Игорь Додон.

— Об этом говорят все молдавские политики, независимо от тональности. Это обязательная политическая мантра. Они говорят, что на территории Молдавии как нейтрального государства не должно быть иностранного военного присутствия. Они считают Приднестровье частью Молдовы, и официальная позиция МИД РФ подтверждает формулу о территориальной целостности Молдавии. Санду не сказала ничего такого, чего бы не говорил ее предшественник Додон. Он тоже говорил о демилитаризации. Додон говорил более изящно и мягко, а по смыслу это одно и то же, — отметил политолог.

Несмотря на жесткость в вопросе российских миротворцев, у Санду шансов на это мало, уверен Мартынов.

— Молдавия — парламентская республика. У президента власти меньше, чем у королевы Великобритании. Она может делать разные заявления и встречаться на разном уровне, но практической власти в Молдавии у нее нет. Поэтому подобные заявления носят декларативный характер. Я не думаю, что принципиально что-то в этом вопросе поменяется, хотя у Санду дискурс пожестче. Она опытный политик, была премьером и министром образования. Никаких додоновских иллюзий нет, — сказал он.

Мартынов заметил, что в Приднестровье есть две формы российского присутствия. Во-первых, оперативная группа российских войск в составе 1300 военнослужащих. Во-вторых, это миротворцы под мандатом ОБСЕ. Последние, помимо прочего, состоят из молдован, приднестровцев, украинцев, но по большей части укомплектованы россиянами в составе 500 человек. Разговор о смене миротворческого мандата ведется уже 15 лет, хотя эта миротворческая операция «признана лучшей за всю историю», так как не погибло ни одного гражданского лица или военного, уточнил политолог.

— Я считаю, что никакая Санду, не имея достаточного большинства в парламенте, этот статус-кво не изменит. Другое дело, Тирасполь по приднестровским переговорам ждут непростые времена, судя по тому, что Санду не хочет вести с ним диалог, — добавил Мартынов.

Доктор политических наук, государственный советник первого класса Татьяна Полоскова считает, что если Санду поставит вопрос ребром о выводе российских военных, то противопоставить этому будет нечего.

— Я допускаю, что президент Молдавии запросит у России вывод россиян, служащих в этой оперативной группе, и прекращение функций этой миссии. Если Россия откажется, это осложнит ситуацию. Поэтому руководство Молдавии отзовет свою подпись под мирным соглашением 1992 года, что возможно. После этого миротворческие силы автоматически становятся незаконными. И ничто не мешает Санду обратиться за помощью к ЕС, — говорит она.

Если Россия попытается сопротивляться требованию Кишинева, тогдаее «ждут дополнительные санкции» и она «потеряет своих последних потенциальных союзников в Восточной Европе», считает эксперт.

Гипотетический вывод миротворцев, по ее мнению, произойдет мирно.

— Я еще не встречала серьезных аналитических исследований, которые говорили бы, что гражданам, проживающим в Приднестровье, грозят какие-то серьезные опасности в случае, если миротворческая операция прекратит свое существование. Большинство этой ограниченной группы войск — это местные люди, которых никуда выводить не надо. Иначе они останутся без работы и денег. Среди этих людей подавляющее большинство имеет два паспорта — молдавский и российский. Так что кровавых событий не будет, — отметила Полоскова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение нового президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья подорвет усилия по мирному решению территориального спора.

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