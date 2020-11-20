Без кровопролития: эксперт описала последствия заявления Санду о миротворцах в Приднестровье

Фото: TASS / EPA / DUMITRU DORU

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских миротворцев с территории Приднестровья, добавив, что «мягкий вариант» урегулирования конфликта потерпел крах. Почему приднестровская проблема не решается, «Вечерней Москве» объяснил эксперт по СНГ.

В интервью «Европейской правде» Санду потребовала немедленного вывода российских миротворцев из Приднестровья.

— И он (формат решения конфликта) должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем, — заявила Санду.

Она отметила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта в Приднестровье оказался неэффективным. Сам же статус непризнанной республики должен быть определен после реинтеграции с Молдавией.

Доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова обращает внимание, что как таковых российских войск в Приднестровье нет, поэтому силового варианта решения конфликта со стороны Кишинева не последует.

— Так называемая оперативная группа российских войск в Приднестровье, ее солдатский и сержантский состав, состоит из местных жителей, имеющих российские паспорта. Подавляющее большинство населения имеет молдавское гражданство. И вариант «кровопролитной войны» здесь явно не усматривается, — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Что касается урегулирования замороженного приднестровского конфликта, то его «мягкий вариант» решения стал невозможным из-за того, что есть силы, которые не заинтересованы в этом. Они «кормятся» за счет того, что Приднестровье фактически превращено в «черный офшор», говорит Полоскова.

По ее словам, России Приднестровье обходится в год примерно в 600 млн долларов. «Львиная доля» этой помощи — бесплатный газ, на который Москва тратит свыше 400 млн долларов. Еще 27 млн уходят на доплаты пенсионерам, 80 млн — на содержание миротворцев.

— Нынешняя власть Приднестровья установила внутренние цены на газ для своих предприятий ниже, чем в России. Производит продукцию при нулевой стоимости газа и отправляет 60 процентов экспорта в Европу. Эти деньги и стоимость газа оседают в офшорах, — отмечает она.

При участии определенных сил создан «лицензированный канал» поставок сигарет, спирта и ГСМ из России в Приднестровье. Завозят этот товар при минимальных пошлинах, не платя в бюджет Приднестровья, а затем контрабандой вывозят через Молдову, Украину в ЕС и Украину, сказала Полоскова.

— Участникам теневых схем не до политической повестки, так как только теневой оборот и чистая прибыль на газе и контрабанде составляет в год 100–150 млн долларов. Фактически Приднестровье превращено в черный офшор. В ущерб российским интересам и населению этой территории, — заключила эксперт.

Напомним, 15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. С 57,75 процента победила бывший премьер-министр Майя Санду. Экс-президент Игорь Додон набрал 42,25 процента. Российский президент Владимир Путин поздравил Санду и выразил надежду на конструктивное развитие отношений России и Молдавии.

Читайте также: Влияние ослабнет: как изменятся отношения между Россией и Молдавией