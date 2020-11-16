Влияние ослабнет: как изменятся отношения между Россией и Молдавией

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75 процента голосов. У ее проигравшего соперника и действующего президента Игоря Додона — 42,25 процента. Смена власти в Молдавии означает ослабление влияния России и ставит под вопрос нахождение в Приднестровье российских миротворцев, считают эксперты.



Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич полагает, что Санду будет стремиться включить Приднестровье в состав Молдавии, но Запад попытается использовать его для втягивания России в конфликт.

— Если Санду поведет себя мудро и будет играть вдолгую, она попробует промывать мозги электорату и вести кампанию по вхождению Молдавии в Румынию. Но она несамостоятельна. Для Запада зажечь Приднестровье — часть проекта по созданию дуги нестабильности вокруг России. Приднестровье зажато в тиски между Молдавией и Украиной. Когда Санду вступит в права, подомнет под себя парламент, в Приднестровье начнутся волнения, и она силой попытается продавливать Приднестровье, — сказал Малькевич в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Для России конфликт в Приднестровье станет большим испытанием на прочность, ибо у нее и так силы потрачены на решение кризиса в Донбассе и Карабахе, предупреждает эксперт.

— У нас нет общей границы. Как перебрасывать силы? Украина даже не даст нам подлететь. Для того чтобы добиться от России уступок по Донбассу, Украина с Молдавией будут давить на нас по Приднестровью. Потеря влияния России в Молдавии поставит под вопрос нынешний подход. Нам нужно самим становиться многовекторными, — добавил Малькевич.

Он не исключает, что скоро Санду может поставить вопрос о том, что миротворцы в Приднестровье должны состоять не только из россиян, но и из румын, ООН и даже из украинцев.

Доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова считает, что вхождение Приднестровья в состав Молдавии может пройти без какого-либо конфликта.

— Приднестровье спокойно и мирно перейдет в Молдавию. 2/3 населения Приднестровья — граждане Молдавии. В ограниченной группе войск из 1500 человек почти все местные. Да, это российские граждане, но они молдаване. Третья причина — Санду может не поставить подпись под пролонгацией нахождения миротворцев, — сказала она.

Полоскова считает, что нынешние выборы показали, что действующий президент Додон не оказался таким уж пророссийским, как его представляют.

— Я не видела, чтобы Додон сделал серьезные шаги в поддержку русского языка, культуры и влияния. Да, он часто выезжал в Россию. А где конкретика? После голосования Додон заявил, что будет проводить взвешенную политику и не позволит быть игрушкой в чьих-то геополитических интересах. Я не понимаю, это пророссийский или самостоятельный политик? — отметила эксперт.

Полоскова считает, что России нужно тесно сотрудничать с победителем на выборах Майей Санду.

— Санду — прагматичный политик. С ней нужно работать. Для этого нужны другие кадры в Москве. В Кишинев должны ехать профессионалы. Не специалист по Африке должен быть послом. Надо заниматься не пиаром кандидата, а выстраивать отношения со всеми политическими, деловыми и экономическими кругами. Ситуация в Молдавии — наглядный показатель того, как можно на ровном месте провалить выборную кампанию, — добавила эксперт.

Российские миротворцы в Приднестровье были введены в 1992 году, чтобы остановить вооруженный конфликт между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). В период распада СССР власти Молдавии вознамерились объединить свою страну с Румынией. Русскоязычное население ПМР выступило против. Кишинев не раз требовал вывода российских миротворцев из Молдавии, считая их угрозой своей национальной безопасности. В 2018 году Генассамблея ООН потребовала вывода Оперативной группы российских войск в Приднестровье. МИД РФ назвал резолюцию «пропагандистским ходом». Президент Молдавии Игорь Додон выступал против выдворения российских миротворцев. Такой курс он считает одной из причин поражения на последних выборах.

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