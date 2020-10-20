«Раскачать лодку»: возможен ли в Молдавии белорусский сценарий

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США готовят для Молдавии революционный сценарий под выборы президента, предупредил глава СВР Сергей Нарышкин. Возможны ли в Кишиневе массовые протесты по примеру Минска, «Вечерняя Москва» спросила у эксперта по постсоветскому пространству.

Нарышкин заявил, что Вашингтон не устраивает действующий президент Молдавии Игорь Додон, потому что он поддерживает «конструктивные отношения» со странами СНГ и Россией. По словам директора СВР, американское посольство в Кишиневе предложило оппозиции выйти на протесты и требовать аннулирования итогов выборов, если на них победит Додон. Американские дипломаты также стремятся убедить молдавских силовиков занять нейтралитет при протестах.

Доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова полагает, что в Молдавии возможны массовые протесты.

— Белорусский сценарий — содействие мобилизации населения и его подстрекательство к экстремистским формам выражения протеста — возможен везде, если в обществе есть критическая масса недовольных и если государство не прилагает усилий, чтобы наладить диалог, — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

США и другим заинтересованным странам было бы «грех не воспользоваться ситуацией» и «раскачать лодку». А для этого есть одно важное условие. Власть действующего президента и его поддержка не абсолютные.

— По большинству соцопросов Додон не бесспорный лидер — у него могут быть серьезные сложности с выборами. Там возможен любой сценарий. Он может не пройти в первый тур, а если пройдет во второй, то у (кандидата от оппозиции Майи) Санду есть высокие шансы на победу, — заметила Полоскова.

Так что проблемы Додона и старания Госдепа его свергнуть обуславливаются не только тем, что он один из немногих постсоветских лидеров, который поддерживает «хорошие отношения» с Москвой, но и его зыбкими позициями внутри страны.

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