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Коронавирус «скрывался» от иммунитета пациентки почти год и эволюционировал 40 раз

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коронавирус «скрывался» от иммунитета пациентки почти год и эволюционировал 40 раз
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ученые из университета Сколтех вместе с множеством других ученых провели исследование симптомов одной пациентки с подтвержденным коронавирусом. Она болела им практически целый год — с апреля 2020 по март 2021 года. Вирус смог адаптироваться и успешно избегал иммунного ответа организма женщины, сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба университета.

У пациентки была поздняя стадия неходжкинской B-клеточной лимфомы. Из-за этого иммунитет был сильно ослаблен и вирусу удавалось так долго выживать в ее организме. Два раза за время болезни у нее были ярко выраженные симптомы COVID-19, в остальное время тест оказывался положительным, но болезнь проходила бессимптомно.

Исследования подтвердили, что она все время была заражена одним и тем же коронавирусом. Изучение болезни позволило узнать, что за это время вирус приобрел 40 новых адаптаций, развиваясь и обходя ответ иммунитета, который был невелик. Его фактически «выключили» когда лечили пациентку от рака.

Из нескольких видов иммунитета, который при обычных условиях боролся бы с вирусом, у женщины функционировал только один. И коронавирус научился скрываться от него.

— Мы получили поразительные результаты. Мутации, накопленные вирусом, позволяли ему направленно уклоняться от презентации антигенов аллелями HLA нашей пациентки, делая Т-клеточный иммунный ответ неэффективным, — рассказала одна из авторов научной статьи Евгения Алексеева.

— Это привело к предположениям о том, что такие люди могут быть своеобразным «спортзалом» для вируса, где тот «тренируется» лучше заражать людей. Хотя вирус, который мы изучали, свой «спортзал», судя по всему, так и не покинул, наши выводы показывают, что различных «тренажеров» в нем больше, чем мы думали, — резюмировал другой исследователь Георгий Базыкин.

Исследование было масштабным Его проводили специалисты Сколтеха, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, компании Parseq Lab, Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, Института биоинформатики, Городской клинической больницы № 31 в Санкт-Петербурге и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Исследователи предположили, что новые штаммы COVID-19 точно так же способны быстро накапливать мутации в организме человека. Он эволюционирует. Препринт статьи опубликован на портале Research Square.

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