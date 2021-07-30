Евгений Попов будет способствовать установке памятника князю Александру Невскому

Фото: Кирилл Журавок

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов вошел в попечительский совет по возведению памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Монумент планируется установить на улице Лобачевского рядом с храмом, который носит имя этого государственного деятеля и полководца.

— Ко мне как к журналисту обратились жители района с просьбой содействовать в установке памятника рядом с одноименным храмом. Мы провели опрос общественного мнения: почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь. Сегодня создаем попечительский совет, куда смогут войти все заинтересованные в реализации задуманного. Очень надеюсь, что уже в сентябре сможем открыть памятник князю Александру Невскому, — подчеркнул Попов.

В этом году отмечается 800 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Древней Руси князя Александра Невского.

— Во все времена он был героем нашей страны. С 16 века почитается как святой. Еще при Екатерине Великой был учрежден орден Александра Невского. В годы советской власти им награждали за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями. И сегодня это одна из самых главных наград страны. Жизнь князя очень поучительна для современников. Важно знать, почему он стал святым, чем прославился как государственный деятель и как полководец, — отметил Евгений Попов.

Фото: Кирилл Журавок

Отец Александр Кузнецов, клирик храма Александра Невского, считает великого князя «символом единства духовного и мирского».

— Отрадно, что рядом с храмом, где создаются молитвы Невскому как святому, будет стоять памятник ему как государственному деятелю. Невский по праву считается покровителем российской дипломатии. Так что установка памятника — важное дело и для воспитания наших дипломатов, тем более что рядом находится МГИМО, — сказал Кузнецов.

Также отец Александр обратил внимание, что памятник станет точкой притяжения для жителей района — здесь они будут гулять со своими детьми и рассказывать им о великом князе.

— Так и будет сохраняться историческая память, — отметил служитель храма.

Архитектор памятника Ольга Мельниченко поделилась деталями проекта:

— Мы работали над эскизами вместе со скульптором Карэном Саркисовым. Было решено изготовить фигуру князя в полный рост. Вместе с постаментом и стягом высота всего памятника составит 6,5 метра.