Почти пять тысяч рублей предложил водитель в Москве в виде взятки сотрудникам ДПС

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Автоинспекторы задержали 28-летнего приезжего, который подозревается в попытке дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

— Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Волгоградском проспекте остановили автомобиль марки Hyundai, который следовал по полосе встречного движения. За рулем автомобиля находился 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, — рассказали в ведомстве.

Мужчина во время составления протокола об административном правонарушении, находясь в автомобиле ДПС, предложил сотрудникам деньги за непривлечение его к ответственности. Мужчину предупредили о предусмотренной за такие действия уголовной ответственности, но он все равно положил между сиденьями 4,8 тысячи рублей.

После этого злоумышленника задержали. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мелкое взяточничество».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В конце июля Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, вынесенный гражданину США Евгению Спектору по делу о посредничестве во взятке.

Спектор и Алексеева были арестованы в феврале 2020 года. По данным следствия, в 2015–2016 годах Алексеева получила более четырех миллионов рублей в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов.

По данным следствия, более четырех миллионов рублей Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО «Промомед Рус» Максим Якушкин, который хотел продвинуть препараты. Еще одним посредником был признан советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщают СМИ.