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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Анастасия Волоснова

Общество
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Фото: Администрация президента РФ

В России создадут межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующее постановление подписал в пятницу, 30 июля, президент России Владимир Путин.

По его указанию комиссию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.

В России во вторник, 1 июня, вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новому закону, некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запрещено заниматься просвещением.

Напомним, в Госдуме поясняли, что закон «призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

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