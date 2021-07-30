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Ущерб от ливней и подтоплений в Крыму составил 4,6 миллиарда рублей

Иван Юминов

Происшествия
Ущерб от ливней и подтоплений в Крыму составил 4,6 миллиарда рублей
Фото: Pixabay

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней в Крыму составил 4,6 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в пятницу, 30 июля.

— Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба (составляет — прим. «ВМ») 4,6 миллиарда рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление, — рассказал чиновник.

Дополнительные пожелания у «коллег», как выразился Хуснуллин, есть также на сумму около 12 миллиардов рублей. Просьба о выделении денег будет направлена руководству страны и Министерству финансов, добавил он.

16-20 июня из-за сильных ливней были подтоплены Ялта, Керчь и другие районы на востоке Крыма. В Ялте пострадали 58 человек, один житель погиб и один числится пропавшим без вести.

4 июля в Бахчисарайском районе полуострова из-за выхода из берегов трех рек подтопленными оказались более 100 домов и приусадебных участков. В результате последствий стихии одна женщина погибла, а двух доставили в больницу, отмечает ТАСС.

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