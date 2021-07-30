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«На стиле»: сменившая имидж Пугачева восхитила поклонников

Анастасия Колоскова

Общество
«На стиле»: сменившая имидж Пугачева восхитила поклонников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сменила имидж и предстала перед поклонниками в светлом брючном костюме и шляпе. Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте Кристина Орбакайте.

Исполнительница «Арлекино» дополнила образ белыми кроссовками на массивной подошве и свободно повязанным галстуком. На видео легендарная певица прогуливается в таком образе по зеленой территории своего замка в деревне Грязь.

— Мамочка, как всегда, на стиле, — подписала ролик Орбакайте.

Подписчики не смогли сдержать эмоций, увидев преобразившуюся любимицу.

«Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть»; «Красавица!!! Мадонна нашего поколения»; «Просто мегабомба»; «Всем бы так выглядеть на восьмом десятке, браво», — осыпали Пугачеву комплиментами в комментариях.

Однако некоторые подписчики уловили сходство исполнительницы с ее коллегами по сцене.

«Похожа на Владимира Кузьмина»; «На Леонтьева Валеру похожа!»; «Подумала, что брат или двойник Валеры», — написали они.

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