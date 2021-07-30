Россия и Турция начали переговоры о заключении соглашения по транзиту газа

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения о транзите газа. Об этом рассказал в пятницу, 30 июля, вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в вопросах поставок газа пока есть некоторые «нюансы» и коммерческие вопросы.

— Рабочая группа обсуждала вопросы, которые есть между Газпромом, «Газпром экспортом» и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа, — цитирует Интерфакс вице-премьера.

До этого на Украине назвали сумму, которую могут потерять из-за «Турецкого потока». В настоящее время в южном направлении транзит топлива через украинские газотранспортные системы (ГТС) осуществляется только в Молдову.

При таком раскладе транзитные мощности Украины в скором времени будут играть второстепенную роль.

Газопровод «Турецкий поток» транспортирует российский газ через Черное море. Первая нитка, мощность которой составляет 15,75 миллиарда кубометров, поставляет газ в Турцию. Вторая нитка «Турецкого потока» с такой же мощностью поставляет российский газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы.