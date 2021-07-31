Пассажиру стало плохо в трамвае на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

Трамваи № 15 и 21 задерживались на улице Маршала Катукова из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, пассажиру стало плохо в одном из трамваев.

— На месте работает бригада скорой помощи, — пояснили в Telegram-канале ведомства.

Маршруты трамваев № 15 и 21 были временно изменены. Для перевозки пассажиров по ним пустили автобусы.

В настоящее время движение трамваев на улице Маршала Катукова восстановили.