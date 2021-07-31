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Ветеринарные услуги на дому в ночное время станут в два раза дешевле

София Долганова

Общество
Ветеринарные услуги на дому в ночное время станут в два раза дешевле
Ветеринар Иван Сапелкин готовится сделать прививку от бешенства псу Лаки москвича Игоря Литвинова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

С 1 по 31 августа 2021 года в Москве отменят двойной тариф на получение ветеринарной помощи на дому в ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Выезд специалиста будет стоить так же 1180 рублей. Хозяину питомца необходимо будет оплатить выезд бригады и конкретную ветеринарную услугу по дневным расценкам, без ночной наценки.

При выезде специалисты смогут оказать домашнему животному необходимую помощь. На дому они могут также сделать прививки, взять анализы и провести лабораторные исследования и даже хирургически прооперировать питомца.

Сейчас в распоряжении государственной ветеринарной службы всего 11 автомобилей, которые оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием. В бригаде работают высококвалифицированные специалисты, у которых за плечами многолетний опыт помощи животным в критических ситуациях.

В пресс-службе Комитета ветеринарии также подчеркнули, что ночью ветеринаров вызывают чаще всего в связи с экстренными ситуациями. В дневное время жители столицы пользуются этой возможностью в основном для удобства. Среди самых распространенных услуг — вакцинация и чипирование домашних животных, сообщается на сайте мэра Москвы.

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