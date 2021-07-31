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Эксперты оценили ситуацию с туристами в Турции на фоне пожаров

Елена Фролова

Общество
Эксперты оценили ситуацию с туристами в Турции на фоне пожаров
Фото: Pixabay

Спрос на путевки в Турцию среди российских туристов не становится ниже в связи с пожарами. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— Нами не замечено ни аннуляций туров, ни снижения продаж на турецком направлении. Помимо этого, по состоянию на 30 июля в эту страну вылетело на семь рейсов больше, чем 29 июля, — пояснил эксперт.

По его словам, только в Анталье в пятницу приземлилось 111 рейсов из российских городов. Он также добавил, что специалисты не фиксируют снижения цен. Загрузка отелей находится на уровне 99 процентов, а цены держатся на самом высоком уровне. Как подчеркнул Дмитрий Горин, ситуация с пожарами нормализуется, отмечает «МИР 24».

— Возгорания носят локальный характер и не затрагивают туристическую инфраструктуру в своем большинстве, — подчеркнул вице-президент АТОР.

Он также разъяснил, что при возникновении угрозы туристы будут об этом оповещены.

Российские туристы тем временем делятся фотографиями пожаров в Турции в социальных сетях. Отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал, что дым от пожара стал заметен около 11 часов на фоне жары.

— Температура воздуха 27 июля достигала 50 градусов. А на следующий день она держалась в районе 40–45 градусов. Мы увидели клубы дыма над отелями. Сначала они были далеко. Мы подумали, что кто-то разжег мангал, и посмеялись. Потом дыма стало больше, а по городу стали ездить кареты скорой помощи, — рассказал Дмитрий Сухарев.

По его словам, как только стало понятно, что ситуация серьезная, он с семьей вернулся в отель, где им разъяснили, что произошло. Ближе к вечеру дым немного рассеялся и был потушен первый очаг пожара, отмечает ИА «НСН».

Дым от пожара был заметен и туристам в Аланье. Отдыхающий в районе курортного поселка Авсаллар в Аланье россиянин Илья Горбик поделился своими впечатлениями.

— 29 июля большой столб дыма поднялся над морем и находился там около двух–трех часов. На сегодняшний день он уже меньше. Запаха гари нет. Нам, кроме дыма, особо не заметны пожары, — пояснил турист.

При этом он добавил, что очаги возгораний находятся в 36 километрах от них. По его словам, об эвакуации отдыхающих пока речи нет, хотя и тема пожаров не сильно заботит туристов, отмечает ФАН.

— Большинство людей находится на пляже. Все купаются, катаются на парапланах, танцуют на дискотеках. Наверное, в России по этому поводу больше всего переживают, — добавил Илья Горбик.

Он также рассказал, что над курортом постоянно летают вертолеты, которые борются с возгораниями.

Источник: mir24.tv

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