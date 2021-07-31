МИД РФ направил Киеву ноту из-за планов уничтожить часть мемориала во Львове

Фото: МИД РФ

МИД РФ направил Киеву ноту, в которой были заявлены требования о необходимости выполнения обязательств по защите мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны во Львове. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба российского ведомства.

— В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов, — говорится в сообщении российского ведомства.

Российские представители напомнили, что международные обязательства также закреплены в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне, стороной которого является Украина.

В МИД РФ подчеркнули, что осуждают «взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом».

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому в стране запрещена пропаганда символики СССР. Предполагается, что города и улицы, названные в честь советских деятелей, будут переименованы с последующим исчезновением из географических названий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный закон «демонтажем общей истории», масштабы которого едва ли представляется возможным осознать.

Почему Украина продолжает переписывать историю, «Вечерней Москве» рассказал политолог, член высшего совета общества «Царьград» Андрей Афанасьев. По его мнению, украинское руководство в Киеве нападками на прошлое демонстрирует неспособность предложить жизнеспособную повестку в настоящем.