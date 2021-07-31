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Новые уличные фонари устанавливают в Выхино-Жулебине после вмешательства Толстого

Павел Гриднев

Общество
Новые уличные фонари устанавливают в Выхино-Жулебине после вмешательства Толстого
Фото: Екатерина Дымова

Специалисты приступили к установке новых фонарей на Сормовской улице и одноименном проезде в районе Выхино-Жулебино. Работы начались после вмешательства депутата Госдумы Петра Толстого.

— Людям было страшно ходить по неосвещенной улице. После того как я обратился в управу, вопрос быстро решили. Техника уже заехала, идут работы, планируется, что завершат их в августе. Буду держать на контроле, — сказал Толстой.

На участке от улицы Сормовской, дом 21 до пересечения с улицей Ташкентской планируется установить 13 новых фонарей, а на Сормовском проезде — 20 опор наружного освещения.

Ранее местная активистка Вера Самохвалова обратилась в приемную парламентария и рассказала о слабой освещенности дворов на Сормовской и входа на Кузьминское кладбище, которое находится рядом.

Ранее Толстой проверил качество ремонта дворов учебных заведений в Выхино-Жулебине. Депутат проинспектировал школу № 1420 на Самаркандском бульваре, дом 11, корпус 2, а также школу № 1363 на Ташкентской улице, дом 6, корпус 4. Работы планируют завершить к середине августа.

Петр ТолстойфонарьВыхино-Жулебино
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