Захарова призвала Францию «верить своим глазам» при оценке неонацизма на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Париж «верить собственным глазам» и свидетельствам своих сенаторов при оценке ситуации на Украине, где, по ее словам, «расцвели старые нацистские идеи». Таким образом Захарова прокомментировала ответ МИД Франции на запрос сенатора Натали Гуле, который та направила после посещения Киева.

Официальный представитель МИД назвала абсурдным высказывание французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, что демократический приход к власти Владимира Зеленского подтверждает отсутствие на Украине неонацизма.

— Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем (речь идет о приходе к власти Адольфа Гитлера. — прим. «ВМ»). Тот самый, который потом завоевал пол-Франции, — об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и так далее были бы порабощены, — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Она отметила, что французским экспертам не следует полагаться на анализ при таком знании истории. Захарова порекомендовала «начать верить собственным глазам и законодателям», отметив, что «при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».