«Даже не надейтесь»: Мясников объяснил рекордное число смертей из-за коронавируса в июле

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Рекордное число смертей от COVID-19 в России в июле объясняется очередной волной коронавируса. Масштабная вакцинация населения к сегодняшней ситуации не имеет никакого отношения. Об этом «Вечерней Москве» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Это просто идут волны коронавируса, о которых я все время говорю. Я прогнозировал, что число выявленных случаев будет достигать 30 тысяч в сутки. Но пока, слава богу, мы до этого предела не дошли. Смертность у нас где-то два процента, плюс те, которые в реанимациях лежали за месяц до того. Чем больше новых случаев, тем больше летальных, — объяснил врач.

Прививочная кампания в России к июльской статистике по смертности не имеет никакого отношения, заявил Мясников. По его словам, «мы вакцинируемся на осень».

— Поймите, что вакцинация защищает только через две-три недели после дозы. Это значит, если вы в июне сделали первую прививку, то до середины августа даже не надейтесь, что у вас есть антитела. У нас начало более-менее приличных цифр по результатам вакцинации приходится именно на те даты. Так что все идет естественным путем. И вакцина ровным счетом в этой вспышке ничего не поменяла, — пояснил телеведущий.

В будущем, по мнению Мясникова, мы также не избежим статистических рекордов.

— И волны будут в дальнейшем. Посмотрите на статистику коронавируса, на эти классические горбы. Такие прошли по всему миру, мы просто идем с опозданием на месяц, — сказал он.

Мясников заверил, что сейчас волна COVID-19 пойдет вниз, а «в ноябре — вновь вверх». При этом коронавирус с нами будет всегда, уверен Мясников.

С 1 по 31 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован по итогам декабря прошлого года. Летальность новой болезни при этом почти не изменилась: если в июне она была равна 3,1 процента, то в июле — 3,11.