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Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве гражданина Таджикистана в Брянске

Анастасия Колоскова

Происшествия
Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве гражданина Таджикистана в Брянске
Фото: СК РФ по Брянской области

Сотрудники Следственного комитета задержали предполагаемых организатора и трех исполнителей похищения и убийства гражданина Таджикистана в Брянске в июле 2021 года. Подозреваемых задержали в Москве, Московской области и Республике Дагестан. Об этом сообщила в субботу, 31 июля, пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Таджикистана, находясь в столичном ночном клубе, поссорился с одним из посетителей, а затем убил его. Погибшим оказался 21-летний выходец из Дагестана, который проживал в Подмосковье. Все это время преступник скрывался и находился в розыске.

В июне этого года отец погибшего заказал убийство виновника гибели сына. В Москве он нанял двоих жителей Дагестана, которые должны были за материальное вознаграждение найти и убить преступника. К совершению преступления также был привлечен знакомый одного из фигурантов, проживающий в Московской области.

Ночью 15 июля в брянскую квартиру, где проживал 27-летний гражданин Таджикистана, ворвались два вооруженных жителя Дагестана, которые были одеты в камуфлированную одежду. Они представились сотрудниками силовых структур. Мужчины избили убийцу, надели на него наручники, а на голову — полиэтиленовый пакет и вывезли в лес в Брянском районе. Там они обмотали пакет на шее мужчины клейкой лентой, сбросили его в яму и закопали, после чего вернулись в Московскую область.

О пропаже гражданина Таджикистана в полицию сообщил его сосед по съемной квартире, уточнили в пресс-службе МВД России.

По данному факту СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека».

— Масштабные оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ России, Главного управления уголовного розыска МВД России, Управлений МВД и ФСБ России по Брянской области, Следственного управления следственного комитета РФ по Брянской области при силовой поддержке спецназа Росгвардии. По подозрению в совершении тяжкого преступления на территории города Москвы и Московской области были задержаны 43-летний и 38-летний уроженцы Республики Дагестан, а также 30-летний местный житель, — приводятся слова дежурного офицера Максима Спесивцева на сайте МВД Медиа.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 28 мобильных телефонов, два ружья, пневматический и огнестрельный пистолеты, 80 патронов, охолощенный автомат Калашникова, пять ножей, а также более 300 000 рублей, три автомобиля и другие предметы, относящиеся к доказательствам.

Выяснилось, что подозреваемые выслеживали жертву несколько недель. Они меняли машины и наводили о мужчине справки.

49-летнего заказчика преступления доставили из Дагестана в Брянск. Фигурантов дела заключили под стражу. Расследование продолжается.

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