Композитор Борис Емельянов скончался в возрасте 80 лет

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Композитор Борис Емельянов, который написал музыку к таким советским шлягерам, как «Снится мне деревня» и «Носики-курносики», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

— 27 июля ушел из жизни Борис Емельянов, талантливый композитор, мелодист, автор большого количества красивых песен, — написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель отметил, что не присутствовал на прощании с композитором, однако будет вспоминать его с благодарностью. Евдокимов исполнял песню «Целую твою ладонь», музыку к которой написал Емельянов.

Песни композитора входили также в репертуар Михаила Боярского, Валентины Толкуновой, Вахтанга Кикабидзе и Николая Караченцова.