Участок Киевского шоссе освободили для машин после аварии

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское, Киевское шоссе, 40-й километр Карта всех событий

Проезжая часть на 40-м километре Киевского шоссе освобождена для автотранспорта после аварии с участием грузовика. Об этом в ночь на воскресенье, 1 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Вечером субботы, 31 июля, на 40-м километре Киевского шоссе в направлении Московской области, в районе съезда на улицу Александра Печерского, столкнулись грузовик и легковая машина.

После дорожно-транспортного происшествия движение было частично ограничено: для автомобилей была открыта только правый ряд трассы.

К настоящему времени проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».