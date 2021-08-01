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Участок Киевского шоссе освободили для машин после аварии

Татьяна Плотникова

Город
Участок Киевского шоссе освободили для машин после аварии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Первомайское, Киевское шоссе, 40-й километр Карта всех событий

Проезжая часть на 40-м километре Киевского шоссе освобождена для автотранспорта после аварии с участием грузовика. Об этом в ночь на воскресенье, 1 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Вечером субботы, 31 июля, на 40-м километре Киевского шоссе в направлении Московской области, в районе съезда на улицу Александра Печерского, столкнулись грузовик и легковая машина.

После дорожно-транспортного происшествия движение было частично ограничено: для автомобилей была открыта только правый ряд трассы.

К настоящему времени проезжая часть освобождена, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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