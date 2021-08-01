Российская легкоатлетка Клишина не вышла в финал ОИ-2020 из-за травмы

Фото: Департамент спорта и туризма города Москвы

Российская спортсменка Дарья Клишина не смогла пробиться в финальную стадию соревнований Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в длину.

В первых двух попытках утренней квалификации Клишина совершила заступ. Во время третьей попытки она прервала разбег из-за травмы ноги и не попала в финал, который состоится 3 августа. Спортсменку увезли с арены в инвалидном кресле.

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Дарья Клишина — одна из десяти российских легкоатлетов, допущенных к выступлениям на Олимпиаде-2020. Лучшим результатом прыгуньи в нынешнем сезоне стал показатель семь метров один сантиметр. Это на четыре сантиметра уступает персональному рекорду спортсменки.

Кроме Клишиной российскую легкую атлетику в Токио представляют чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, прыгуны в высоту Михаил Акименко (серебро ЧМ-2019) и Илья Иванюк (бронза ЧМ-2019), метатель молота Валерий Пронкин, ходоки Эльвира Хасанова и Василий Мизинов, чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, многоборец Илья Шкуренев и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.